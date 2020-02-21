"В очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", - блогер Наумович о посте Кивы про Майдан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил блогер Сергей Наумович.

"Илья в очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды и приурочил это к очередной годовщине. Такой себе плевок на могилы погибших активистов, плевок на семьи погибших. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?" - говорится в сообщении.

Накануне дня Небесной сотни нардеп опубликовал в телеграме пост, в котором потребовал "защитить права и восстановить доброе слово о тех офицерах, которые отдали тогда свои жизни, получили ранения и урон своему здоровью в то время, как горстка негодяев совершала кровавый переворот власти, результатом чего и стала 6-летняя война".

."Стало быть он считает, что: убийцы из "Беркута" - пострадавшие, свержение диктатуры Януковича - "кровавый переворот", в войне и оккупации наших территорий виновата не Россия, а сама Украина и участники Евромайдана. "Горсткой негодяев", которые совершили "кровавый переворот" он назвал активистов и лидеров, комендантов Майдана - Парубия, Яценюка и т.д., в числе которых, напомню, наставник Кивы в большой политике Аваков. Забавно, правда?", - отмечает Наумович.

При этом Наумович напомнил, что сам Кива в 2014 году называл себя участником Евромайдана, публиковал многочисленные фотографии в балаклаве, а после революции и во многом благодаря ей получил достаточно высокую должность в государстве и даже сделал политическую карьеру. "Снова переключаю ТВ-каналы и снова натыкаюсь на комментарий Кивы, который вдруг стал ненавидеть "переворот" шестилетней давности, - пишет блогер. - Казалось бы, просто избегай тему событий февраля 2014 года и хотя бы в эти черные дни не спекулируй на боли, которая никогда не пройдет".

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