В новую структуру ГБР автоматом переведут только следователей: все, кто претендуют на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор, - Венедиктова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

"Сейчас подписана новая организационная структура (ГБР. – Ред.), будут новые конкурсы. Я считаю, что новые конкурсы нам покажут, кто у нас будет руководителем структурных подразделений. Мы переведем только следователей автоматом. Все, кто будет претендовать на руководящие должности, должны пройти конкурсный отбор", - рассказала врио главы ГБР.

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"Реакция на работу людей будет видна по тому, кто будет в новой организационной структуре. Вы все поймете. Опять-таки, это будут конкурсы. Все это будет откровенно, прозрачно и так далее. У нас есть заслушивание, подведение итогов. У нас есть нормальная конструктивная работа. Никаких публичных порок не ждите. Если мне нужно что-то сказать человеку, делаю это прямо, это происходит в этом кабинете. Когда здесь что-то "прорвет", я думаю, мой рейтинг в определенных кругах вырастет. Узнают, как профессор может еще интересно изъясняться", - добавила она.

"Конкурс (на должности заместителей. – Ред.) шел 3 недели. Параллельно происходил переход к нам из Офиса генпрокурора следователей по делам Майдана. Перешла только половина из заявленных людей. Я тоже просматривала полиграф, беседовала с ними. Я не перевела всех. Перешла примерно половина", - отметила Венедиктова, акцентировав, что "Управление по делам Майдана будет подчинено непосредственно директору".

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"У нас новая организационная структура и мы будем отбирать начальников, заместителей главного следственного управления, главного оперативного управления, главного оперативно-технического управления. Заместители – это заместители. Руководители главных управлений – это будут руководители главных управлений. Нам нужны люди. Нам нужна новая кровь. Я вам хочу сказать, что это будут конкурсы очень быстрые. Я услышала рекомендации от КМЕС, и они будут чуть дольше, чем три недели, но затягивать не будем", - рассказала врио главы ГБР.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.