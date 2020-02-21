Модульный госпиталь для лечения ранее неизвестных инфекционных болезней могут построить в случае необходимости, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На внеочередной сессии Полтавского облсовета, которая рассматривает вопрос о ситуации по размещению в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" граждан, эвакуированных из Ухани Ляшко заявил, что строительство такого госпиталя - это вопрос времени.

"В Украине будет строиться госпиталь для лечения неизвестных инфекций. Как коронавирус и другие. Строительство такого госпиталя - это вопрос времени. Вот в Китае за 6 суток госпиталь построили. У нас есть похожая возможность развернуть модульный госпиталь. Я уже встречался с частным строителем, который строит модульный госпиталь для армии. Он готов сотрудничать. Мы можем развернуть мобильный госпиталь ГСЧС. Все эти вопросы изучаются, и в случае необходимости мы это сделаем", - заявил Ляшко.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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