На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят как встречают украинцев, эвакуированных из Китая и 6 годовщину Майдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии: МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, президент Грузии (2004 - 2013); ЕЛЕНА ЛУКАШ, Министр юстиции Украины (2013 - 2014); СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК Начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019); АЛЕКСАНДР ГОРОШИНСКИЙ, Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут"; АЛЕКСЕЙ МОЧАНОВ, Волонтер; ЕЛЕНА КАМАНГАР, Мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины; ЕКАТЕРИНА КУВИТА, Координатор "Автомайдан-Киев"; МИХАИЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Командир первой роты оперативного полка "Беркут"; ЮРИЙ Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ, Народный депутат, "Европейская солидарность".