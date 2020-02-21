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21.02.20 12:11

На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят как встречают украинцев, эвакуированных из Китая и 6 годовщину Майдана

В пятницу, 21 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят как встречают украинцев, эвакуированных из Китая, а также, что мы знаем о событиях Майдана 6 лет спустя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии: МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, президент Грузии (2004 - 2013); ЕЛЕНА ЛУКАШ, Министр юстиции Украины (2013 - 2014); СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК Начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019); АЛЕКСАНДР ГОРОШИНСКИЙ, Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут"; АЛЕКСЕЙ МОЧАНОВ, Волонтер; ЕЛЕНА КАМАНГАР, Мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины; ЕКАТЕРИНА КУВИТА, Координатор "Автомайдан-Киев"; МИХАИЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Командир первой роты оперативного полка "Беркут"; ЮРИЙ Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ, Народный депутат, "Европейская солидарность".

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