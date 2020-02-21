Эвакуированным из Ухани окажут психологическую помощь, идут переговоры с Красным Крестом, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

"Люди, конечно, будут нуждаться в психологической помощи, поэтому сейчас происходит коммуникация с Красным Крестом об обеспечении, в том числе психологов, потому что находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней достаточно сложно", - рассказал он.

Он отметил, что эвакуированные находятся в нормальных условиях в санатории.

"Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием", - заявил Коваль.

Он отметил, что питание готовится за пределами санатория и доставляется туда в одноразовой посуде, которая после принятия пищи собирается, дезинфицируется и утилизируется. "Канализационная система - отдельная, как и водоснабжение", - отметил он.

По словам Коваля, обработка сточных вод проходит так же, как и в инфекционных больницах "во время усиленного режима".

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