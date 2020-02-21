От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах

О протестах в Новых Санжарах написали издания из США, Аргентины, Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Катара, Китая, Филиппин и Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"Столкновения, насмешки и горящие шины встречают эвакуированных от коронавируса в Украине", — озаглавило материал информагентство Reuters.

"На циркулирующем в соцсетях видео местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, блокируют дороги и сталкиваются с полицией", — отмечает CNN.

Немецкая Deutsche Welle пишет, что местные жители "устраивали столкновения с властями, жгли шины, попытались заблокировать мост и швыряли камни в автобусы. Было разбито два окна автобусов, в которых находились эвакуированные".

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Разные издания отмечают, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а всех эвакуированных перед отправкой в Украину несколько раз осмотрели медики.

"Всех пассажиров дважды проверили на возможность заражения коронавирусом перед посадкой на борт. Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить протестующих", — отмечает британская Express.

Ее материал озаглавлен "Коронавирусный ХАОС: полиция и протестующие пострадали при столкновениях из-за страха заразиться вирусом".

Buenos Aires Times из Аргентины, граждане которой есть среди доставленных в санаторий в Новых Санжарах, более сдержанна. "Погода и протесты препятствуют карантину в Украине", — гласит ее заголовок, а в материале отмечено, что самолет не смог сесть в аэропорту Харькова из-за тумана.

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Мировые СМИ пишут о попытке властей убедить протестующих в отсутствии опасности. Они упоминают, что Зеленский обратился к соотечественникам через Фейсбук, а Скалецкая пообещала провести ближайшие 14 дней в одном помещении с эвакуированными.

"На кадрах, опубликованных местными СМИ, г-н Аваков говорил протестующим: "Мы говорим не о зараженных людях, мы говорим о здоровых людях". Один мужчина тогда ответил: "Пока что"", — отмечает BBC News.

"Сельские власти пообещали продолжить выступления против эвакуации", — добавляет Time.

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