Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, на донецком направлении, враг выпустил 10 мин 120-мм калибра по позициям украинских защитников неподалеку от Красногоровки, а из 82-мм миномета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам неподалеку от Павлополя.

Также, оккупационные войска обстреляли из миномета 82-мм калибра защитников Лебединского, выпустив при этом 13 мин.

Кроме того, из ручного противотанкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских сил в районе Новотроицкого.

На луганском направлении, из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское.

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В частности, из 82-мм минометов и другого пехотного вооружения противник вел огонь по украинским защитникам неподалеку Майского и Новотошковского.

"Почти на все обстрелы противника украинские защитники давали адекватный ответ из дежурных огневых средств и неукоснительно соблюдая минские договоренности. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.