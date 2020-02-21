НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

После обработки истребованных документов при наличии оснований НАПК будут приняты соответствующие меры, - говорится в сообщении НАПК.

"Европейская Солидарность" отмечает, что пока что ни один государственный орган, который в соответствии со своими определенными законами полномочиями должны обеспечивать поездки Главы государства за границу, не предоставил полной информации о целе и источнике финансирования тайного отпуска Зеленского в Омане. Кроме уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который ранее официально сообщил, что поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства. Относительно проживания в 5-звездочном отеле "Al Bustan Ritz-Carlton Hotel", перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую Глава государства оплатил за проживание в гостинице, то согласно письму за подписью А.Богдан, "частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины. По возврату президента Украины из Омана чартерным рейсом сообщаем, что стоимость предоставляемых услуг при возвращении Главы государства в Украину из частной поездки впоследствии будет опубликована в декларации в срок и в соответствии с законодательством Украины", - отмечают в политсиле.

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"Министерство обороны и Служба безопасности Украины, как следует из их официальных писем в ответ на депутатские обращения, не совершали информирования Главы государства, Верховного Главнокомандующего воюющей страны о том, что накануне его поездки в регион Ближнего Востока там существенно ухудшилась ситуация с безопасностью. В частности, с 2 на 3 января войска США нанесли авиаудары по объектам в Иране, который привел в полную боевую готовность свои ракетные войска. А 8 января был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Похоже, что Владимир Зеленский пытался скрыть свою поездку в Оман не только от общества, но и от разведывательных служб Украины", - заявили в "ЕС".

"Создается впечатление, что по команде из Офиса президента государственные органы вместе пытаются ввести всех нас в заблуждение - вместо того, чтобы один раз и навсегда объяснить, что делал и в чьи глаза на самом деле смотрел Зеленский в Омане. И почему после авиакатастрофы, в которой погибли в том числе и украинские граждане, президент почти сутки возвращался на свое рабочее место в Киев. Такая позиция порождает еще больше подозрений и вопросов, на которые рано или поздно все равно придется ответить", - резюмировали в политсиле.





