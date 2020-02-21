Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция

Об в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Он подтвердил информацию о том, что большинство задержанных - не местные жители. Однако он не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных задержанных.

Изданию "Коло" спикер Нацполиции Сулаев заявил: "Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".

В тоже время начальник областной полиции Иван Выговский сообщает, что все задержанные 24 человека - это местные жители.

"Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - сказал он.

Как передает движение "ЧЕСТНО", "депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит".

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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