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21.02.20 13:36

Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть граждане РФ, Украины и Беларуси, - главврач

В Брянскую городскую больницу N4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой, сообщила в пятницу главврач этого медучреждения Светлана Хандожко.

эпидемия,маска,вирус

Она отметила, что жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также Украины и Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус",- сказала Хандожко.

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Главврач не уточнила, сколько может продлиться карантин. "Мы ждем результатов анализов",- добавила она.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состоянии гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.

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