Российский суд заочно приговорил Гриценко к 6 годам колонии

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев. Суд также лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

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Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется якобы в совершении якобы публичных призывов якобы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). "Основанием" для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. По версии российских следователей в 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" якобы "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", а в июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он якобы "предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока".