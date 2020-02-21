Пошлина на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ ударит по отечественной экономике, - "Укрметаллургпром"

Об этом говорится в письме объединения "Укрметаллургпром" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову, передает 112.

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча". Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая имеет доли в первых двух компаниях, с другими участниками рынка требует 25-процентной пошлины на импорт российского топлива.

В письме "Укрметаллургпрома" к Милованову говорится о том, что аргументы производителей нефтепродуктов не выдерживают никакой критики экспертной среды, а оснований для начала антисубсидиционного расследования в отношении импорта дизельного топлива в Украину просто нет.

"В течение 2015-2019 гг. объемы производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ ежегодно увеличиваются в среднем на 9%; общий прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ за последние 5 лет составляет 40%. Прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ в 2019 г. ускорился, и в II полугодии 2019 г. предприятие произвело на 13% больше от объемов I полугодия 2019 г.", - говорится в обращении к министру.

При этом, отмечают эксперты, в течение 2018-2019 гг. объемы импорта дизельного топлива из Российской Федерации снизились на 8%. Падение объемов импорта дизельного топлива из Российской Федерации в 2019 г. ускорилось, и во II полугодии 2019 г. из РФ импортировали на 20% меньше по сравнению I полугодием 2019 г.