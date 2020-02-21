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21.02.20 14:06

МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Украину за эвакуацию гражданина Израиля Томера Звулуна из Ухани.

ухань

"Израиль высоко оценивает усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Ухани. Это еще один пример крепких отношений между нашими странами", - заявил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp (Киев) доставил из Китая 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Все они размещены на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области" на 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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