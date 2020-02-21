Гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии, - МИД

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии, судовладелец греческая компания "Goldenport Shipmanagement LTD") на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

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"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты", - говорится в сообщении.

Через филиал компании-судовладельца в г.Одесса установлена связь с родственниками украинского моряка. В министерстве заверили, что дело находится на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИД.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что из 10 похищенных накануне у берегов Нигерии членов экипажа танкера под флагом Либерии есть не только граждане Грузии, но и граждане Украины и Филиппин.

По их данным, 20 февраля вооруженные пираты напали на танкер недалеко от нигерийского порта Лагос, на его борту в момент нападения находились 24 члена экипажа.

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Накануне Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что из 10 похищенных пиратами моряков четыре являются гражданами Грузии.