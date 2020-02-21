За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 21 февраля 2020 в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 247- летальные. Выздоровели уже 16 415 человек.

82% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй, а за пределами Китая зафиксировано 1156 случаев в 27 странах мира. В странах Европы зарегистрировано 47 случаев (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 3; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю). В перечень стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19 добавилась Исламская Республика Иран.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

"Именно поэтому, ожидается, что некоторые озвученные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, так как проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными", - добавили в ведомстве.