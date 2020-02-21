Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - заявил он.

Зеленский считает, что эти события произошли "не только из-за людей".

"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.

Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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