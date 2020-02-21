Начались работы на дорогах 14 областей Украины, - советник премьера Голик

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. И это только начало", - отметил Голик.

На сегодняшний день начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях страны. Работы уже начались в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Рекордно ранний старт работ обусловлен не только погодными условиями, но и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.

С полным перечнем дорог, где стартовал ремонт и строительство, можно ознакомиться на сайте "Укравтодора".

Ранее Юрий Голик заявил, что правительство в рамках утвержденного плана дорожных работ на 2020 год планирует построить 9 объездных дорог, еще несколько объездных находятся в разработке. Общая протяженность дорожного полотна первых 9 трасс составит 101,5 км. Окружные будут построены вокруг Днепра, Львова, Полтавы, Житомира, Ровно, Тернополя, Берегового, Дунаевцев и Кобеляк.