В изолированном в Брянске вагоне поезда "Киев-Москва" было более 20 человек, в том числе 13 украинцев. Где именно сейчас пассажиры - неизвестно, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Добавим, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало", - сказано в сообщении.

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От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений.

"По имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.

Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказано в сообщении.

В настоящее время Государственной пограничной службой Украины совместно с МИД, Минздравом и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа, чтобы установить все детали этой ситуации, людей, которые находились в вагоне и где они сейчас находятся.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состоянии гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.