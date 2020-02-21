Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - Тракало

Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, – это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", — отметил Тракало.

Он добавил, что была информация о машинах с номерными знаками из других областей, поэтому полиция проверяет эти данные.

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"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", — подчеркнул Тракало.

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Он сообщил, что у одного полицейского разбита голова, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, наложили шесть швов (он сейчас в стационаре), четырем сотрудникам полиции врачи оказали помощь без госпитализации, еще четверо находятся на дневном стационаре, у одного из них — рассечение брови, ему также наложили швы, отпустили домой.

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Отвечая на вопрос, задержала ли полиция того, кто бросал камень в автобус с эвакуированными людьми из Ухани, Тракало сказал: "Сейчас полиция работает над этим. Идет следствие. Не могу ответить".

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.