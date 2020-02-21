"Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль

Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, там, где есть рабочий кабинет. Но свободно и подолгу общается с нашими гражданами. Если вы на связи с ними, то просьба, чтобы они это подтвердили. Она находится в Новых Санжарах", — сказал Коваль.

Коваль отметил, что отсутствие министра в Киеве не мешает работе министерства.

"У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру выполнять свои обязанности даже дистанционно. Поэтому проблем в этом ни я, ни другие заместители министра и сотрудники министерства здравоохранения не видим", — сказал он.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов просто ошибся, говоря, что Скалецкая якобы покинула санаторий.

"Я думаю, что он просто ошибся. Госпожа Скалецкая находится на территории санатория... Она находится в санатории, будет там все 14 дней, как и обещала", — сказал Геращенко.

Напомним, 20 февраля министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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21 февраля представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов заявил, что она якобы покинула территорию учреждения. "Госпожа министр сейчас выехала", — сказал Блинов.