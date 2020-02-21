Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина при обсуждении отчета Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

"Вы не знаете ни одной цифры в каком состоянии находится экономика ... Мне кажется, что наше государство и население на самом деле под большой угрозой", - обратилась она к премьер-министру Алексею Гончаруку.

"По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана", - добавила она.

По ее словам, также поступления в бюджет будут значительно не выполнены и за февраль. Кроме того, налог на добавленную стоимость в феврале возмещен только на 4,1 млрд грн.

"Почему вы скрываете информацию, что для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 млрд грн в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению", - добавила Южанина.

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Нардеп также отметила, что впервые за все время в парламенте не было программы правительства, а получили сегодня толи отчет, то ли просто присланную нам информацию.

"Большое количество различных бумажных слайдов, включающих данные за работу всего предыдущего правительства и частично свою работу. Это манипуляция всей информацией. Ваш отчет на 80% состоял из достижений именно нашей команды", - подчеркнула Южанина.

Она также отметила, что новая власть все две предвыборные кампании критиковала работу предыдущего правительства, поэтому должна пересмотреть все процессы и скорректировать их. При этом она отметила, что выступление премьер-министра Гончарука полностью отличается от информации, которую раздали народным депутатам в материалах отчета правительства.

"Об аудите численности населения вы снова сказали неправду, потому что эти данные, которые вы обнародовали, это был не аудит, не перепись. Это все статистические данные, которыми мы и так владели", - добавила Южанина.

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