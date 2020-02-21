У китаянки из поезда "Киев-Москва" не нашли коронавируса, - Минздрав Украины

Об этом Центру общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины стало известно по международным каналам ММСП Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

"У гражданки КНР из поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден", — сказано в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что пассажиры вагона при желании смогут пройти диагностику.

Также в ЦОЗ напомнили, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: В изолированном в Брянске вагоне поезда "Киев-Москва" было более 20 человек, в том числе 13 украинцев. Где именно сейчас пассажиры - неизвестно, - Госпогранслужба

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По данным Госпогранслужбы, в вагоне был 21 человек, в том числе 13 украинцев, двое из них — проводники.