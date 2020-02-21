В Новых Санжарах в школу не пришла почти половина учеников, - директор

Об том сообщил директор школы Николай Решетило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, из 900 учеников не появилось почти 400 — их из-за ситуации в поселке на занятия не пустили родители.

Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.