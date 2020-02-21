Антикоррупционный суд рассматривает дело экс-министра энергетики Насалика, обвиняемого в недостоверном декларировании

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании судом непосредственно исследованы часть материалов досудебного расследования, предоставленные прокурором САП. После чего, в связи с занятостью судей в других процессах, объявлен перерыв в заседании до 25 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, однако в нарушение требований закона не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

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Обвинительный акт в отношении Насалика был направлен САП в суд 7 ноября 2019 года.