Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследование Центра Разумкова по заказу "Open Ukraine"

Об этом политический эксперт Михаил Басараб рассказал во время 8-го Киевского форума для молодежи, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", представляя исследование социологической службы Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности 37,9% опрошенных считают, что короновирус новыми биологическими и генетическими технологиями, 28,5% - намеренно распространяют спецслужбы, 26,1% - является бактериологическим оружием враждующих государств или террористов. Значительно меньше людей считают, что он вызван естественными факторами и распространяется из-за несоблюдения правил гигиены.

Вместе с тем директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что сами украинцы часто достаточно безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый третий украинец болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне, но при этом около 76% украинский не пользуются масками вообще, около 20% - пользуются в различных ситуациях, или постоянно. А углубленное изучение результатов исследования свидетельствует, что у 8,5% взрослых украинцев болели гриппом и ОРВИ и при этом продолжали вести обычную жизнь, не пользуясь масками. "То есть больше 2 млн человек среди нас ходили и заражали нас. И наше счастье, что это не был короновирус", - подчеркнул он.

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Басараб добавил, что две трети опрошенных украинцев не доверяет отечественной системе здравоохранения, и оценивает ее в 1-2 балла по пятибалльной шкале. Половина украинцев лечатся самостоятельно. Причем чем взрослее человек и чем выше его уровень образования - тем более он склонен лечиться самостоятельно. Ведь чем выше уровень образования человека, тем ниже, как правило, уровень доверия к Минздраву.

Вместе с тем он отметил, что к другой глобальной проблеме - изменению климата - украинцы относятся более ответственно: около 80% считают, что глобальное потепление - это факт и оно может принести вред региону, в котором они проживают. Но это не слишком сильно влияет на их политическую позицию - лишь около 1% украинский готовы голосовать за условную партию зеленых, среди лидеров же партия, которая будет увеличивать доходы людей.

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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Киевский Форум для молодежи - платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.