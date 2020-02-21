Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе"

Об этом Игорь Головань написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть, решение является очевидно неправосудным", — написал Головань.

Адвокат Петра Порошенко называет решение суда поспешным и считает, что оно вызвано политическим давлением со стороны Офиса президента.

"В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством"", — подчеркнул Головань.

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"Еще один мотив — попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях — на фронте, в экономике и в медицине", — добавил он.

По словам адвоката, решение суда нарушает практику ЕСПЧ. Головань пообещал подать апелляцию и обратиться в Высший совет правосудия, чтобы вынесшего решение судью привлекли к ответственности.

Ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Фейсбуке решение Печерского райсуда Киева о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос 28 февраля.

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