С начала суток 21 февраля враг 10 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;

рядом с Павлополем - с миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина;

в районе населенного пункта Новотроицкое - с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем;

вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".