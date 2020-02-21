С начала суток 21 февраля враг 10 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;
рядом с Павлополем - с миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина;
в районе населенного пункта Новотроицкое - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:
рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем;
вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".