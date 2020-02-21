Милованов допускает выделение Минагро в отдельное министерство после окончания земельной реформы

"Сейчас идет реформа земли, агрорынка. После того, как эта реформа закончится, запущен будет рынок, я поддерживаю ситуацию, когда мы создадим новое министерство АПК", - сказал Милованов в эфире "Украина 24" в пятницу вечером, передаетЦензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

На агропредприятиях уровень эффективности на один актив на 14% ниже, чем в целом на госпредприятиях, подчеркнул министр.

"Мы взяли МинАПКУ в ужасном состоянии. На госпредприятиях крадут, что мы останавливаем, многое уже остановили", - сказал он.

"МинАПК занималось двумя вещами - назначением руководителей на госпредприятия... А второе - продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве не было что спасать", - сказал Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, Милованов отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на данном этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагро.

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