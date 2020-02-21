Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.02.20 21:37

С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек, никто из них не заболел, - Аваков

С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек. Все они находятся под контролем и все здоровы.

аваков

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С момента начала кризиса 7 тыс. человек опосредовано из Китая въехали в Украину. Студенты, те кто сами возвращался, те кто пробирался через Франкфурт, через другие страны.

Каждый из них проходил контроль: ему меряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в 3 дня. За все это время мы имели только 3 подозрения - 2 в Николаеве и 1 в Киеве. Это оказались простые простудные заболевания", - сказал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100