Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи. По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: о финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения", - говорится в указе № 55/2020, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу вечером.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Также читайте: За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав