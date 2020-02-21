"Черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут, - секретарь СНБО Данилов

"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана... никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана - ИФ), ни никто другой", - сказал Данилов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.

"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал Данилов.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.