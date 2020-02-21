Комитет Рады по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" , член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.

"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте, заявила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", - сказала Верещук журналистам после заседания комитета в пятницу в Киеве.

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Напомним, 18 февраля 2020 года, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые травмы. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

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