Самолет, эвакуировавший украинцев из Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании.

В сообщении отмечется: "Ответы на вопросы по дезинфекции самолета SkyUp Airlines после Ухани. Что происходит с самолетом?

Самолет, выполнил спецрейс PQ7301 / 7302 для эвакуации украинский из Китая, проходит все необходимые санитарно-эпидемиологические и технические мероприятия по полной дезинфекции.

Где он сейчас? Самолет разместили на отдельной изолированной стоянке Международного аэропорта "Харьков". Сразу после паспортного контроля и таможенных формальностей началась дезинфекция самолета.

Кто проводил дезинфекцию? Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейса. Место стоянки и трап также дезинфицировали.

Безопасно ли теперь летать этим самолетом? Безопасность эксплуатации самолета подтвердил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков: "После дезинфекции самолет в дальнейшем сможет совершенно спокойно выполнять поставленные задачи".

Что на очереди? Следующий шаг - замена фильтров. По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм. Также по собственной инициативе мы заменим фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры.

Когда самолет вернется к осуществлению полетов? 21 февраля еще проводятся технические работы по замене фильтров. 22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь, где его подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду"