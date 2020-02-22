Число жертв коронавируса выросло до 2345 человек, больных в Китае - почти 76,3 тыс., - Госкомздрав КНР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 104 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и шести выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).

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