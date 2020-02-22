После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"В Германии 16 случаев заражения вирусом. 14 из них в пригороде Мюнхена. Все заболевшие связаны с одним предприятием, где в январе была командировочная из Китая, которая позже заболела. При этом в Мюнхене идет карнавал и кроме карнавальных масок других не наблюдается. Нет даже намека на панику, дети ходят в школы и все как обычно. Из Китая было эвакуировано 126 человек. Всего двое из них заболели, причем это выявили сразу после приземления. Остальных уже отпустили по домам после карантина", - говорится в сообщении.

Волонтер рассказала, что Министерство здравоохранения выпустило бюллетень с подробной информацией обо всех аспектах, связанных с вирусом, который каждый день дополняется.

"Я вижу в Украине искусственно раздутую панику и отсутствие руководства. Люди начинают паниковать, когда видят неуверенность, когда не получают достоверной информации. Людей можно легко превратить в стадо. Вот наглядный пример", - отметила Миропольская.

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Волонтер перевела фрагмент текста бюллетеня: "Сколько людей было возвращено в Германию?

126 человек вернулись в Германию на самолете ВВС. Обратный рейс был добровольным. Полет проходил под медицинским наблюдением после того, как китайские власти одобрили отъезд. Федеральное министерство иностранных дел отвечало за перелет, отъезд и сопровождение медицинского персонала.

Что случилось в Германии после приземления?

После прибытия во Франкфурт все люди были опрошены и осмотрены врачами здравоохранения. Некоторые пациенты были доставлены прямо в университетскую клинику во Франкфурте. Остальные люди сначала были осмотрены в аэропорту Франкфурта в Центре медицинской оценки, а затем доставлены в Germansheim Немецким Красным Крестом, где они находятся под присмотром и могут оставаться в течение инкубационного периода (от 12 до 15 дней). Это предупредительная мера, которая служит для защиты репатриантов, а также для защиты немецкого населения.

Где были размещены эвакуированные люди и как о них заботятся?

Бундесвер предоставляет жилье. Это учебная казарма для люфтваффе в Гермерсхайме. Бундесвер также заботится о питании людей. Немецкий Красный Крест позаботился о доставке в помещение и оказании медицинской помощи.

Что значит карантин?

Карантин означает, что люди изолированы. Семьи остаются вместе. Внешние контакты сводятся к минимуму. DRK установит контактный пункт для родственников. Материалы, такие как защитные маски, доступны для посетителей.

Почему люди изолированы?

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Центральное размещение является мерой предосторожности. Это сводит к минимуму риск заражения других вирусом. Это в равной степени защищает самих репатриантов, их непосредственное окружение и население Германии. И если один из пострадавших должен заразиться, за ним можно быстро и хорошо ухаживать.

Состояние здоровья регистрируется ежедневно, а температура измеряется.

Как обеспечить, чтобы медицинский персонал не был инфицирован?

Помощники, в том числе медицинский персонал, соблюдают необходимые гигиенические меры, чтобы избежать заражения. Сотрудники носят защитные очки и дыхательные маски", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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