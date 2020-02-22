Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - сказал Милованов.

Милованов прокомментировал и результаты опросов, по которым 70% украинцев не доверяют правительству: "Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем".

Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку.

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