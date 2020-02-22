Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.02.20 13:05

С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении.

армия,всу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Грубо нарушая Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 120 калибра по позициям Объединенных сил неподалеку Новомихайловки, а из станкового противотанкового гранатомета совершили 3 выстрела по украинским защитникам вблизи Марьинки.

Также, утром, в течение 40 минут, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупационные войска обстреляли наши позиции неподалеку Красногоровки.

Читайте: Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100