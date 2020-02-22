На достройке мостов Запорожья Украина сэкономит более 400 млн гривен, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня состоялись торги на достройку Запорожских мостов. Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен", - сообщает Голик.

Как указано в системе ProZorro, первоначальная стоимость достройки мостов через Днепр в Запорожье составляла 12,3 млрд гривен. В ходе торгов турецкая компания Onur предложила выполнить работы на 422 млн гривен дешевле.

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У второй компании, также турецкой, которая соревновалась на тендере с Onur, по закону есть 14 дней, чтобы обжаловать результаты торгов. Если результаты останутся в силе, вскоре должны будут начаться работы по достройке Запорожских мостов.

"Следующий шаг - самый долгожданный момент - начало работ", - пишет советник премьера.

Как ранее сообщалось, мосты через Днепр в Запорожье начали строить ещё 15 лет назад, однако уже несколько лет работы на объектах не ведутся.

В конце 2019 года правительство прогнозировало, что первую очередь мостов достроят в течение 1,5-2 лет. Полностью мосты будут достроены за 3-4 года.