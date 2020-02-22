Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах

"21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.

Данилов уточнил, что информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения.

Первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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