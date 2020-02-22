Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты", – пишет Гавриленко.

"19 февраля, 10:00, Сергей Чередниченко пишет пост о санатории в Новых Санжарах".

https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…

"19 февраля, 21:14, эту информацию распространяет сайт RegionNews, где Чередниченко – блогер"

https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031

"Тогда же в Новых Санжарах местные жители начали собираться у медицинского центра Нацполиции "Новые Санжары". При этом Олег Синегубов, председатель Полтавской ОГА, узнал, что украинцев из Китая разместят в Санжарах, только сегодня, 20 февраля, утром – в 7 часов".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159

"Кто же такой, этот Чередниченко?", – спрашивает Гавриленко.

"Октябрь 2014. Офис кандидата в нардепы, основателя ОО "Возрождение Полтавы" обыскивает СБУ. Ранее у его сотрудника обнаружили пачку газет "Новороссия""

https://poltava.to/news/30801/

"Февраль 2018. Чередниченко как главу организации СПУ в Полтаве представляет Илья Кива (фаворит Авакова)".

https://poltava.to/news/46167/

"Сейчас Чередниченко продолжает руководить Соцпартией, но и за полтавскую ОПЗЖ переживает"

https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…



