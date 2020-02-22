Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.02.20 15:15

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав

Эвакуированные из китайской Ухани обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

санжары

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.

"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.

Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологи собрали материал на коронавирус у эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100