По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.
По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.
"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.
Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.
"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом", - добавил он.