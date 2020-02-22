По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.

"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.

Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом", - добавил он.

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