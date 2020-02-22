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22.02.20 16:51

Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине. ФОТО

Комик Василий Гуменюк, выступавший на проекте "Лига смеха", назначен главой Ярмолинецкой РГА в Хмельницкой области.

Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано 20 февраля на сайте главы государства

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – говорится в документе.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 01

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 02

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Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 03

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