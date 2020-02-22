Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано 20 февраля на сайте главы государства

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – говорится в документе.

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Также читайте: "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля

Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.