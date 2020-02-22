Нацполиция расследует смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильзу.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий. ФОТОрепортаж

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

При этом предприниматель Владимир Костерин на своей странице в Фейсбук заявил, что поего информации Старицкого застрелили.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин.

Также читайте: В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ