Один воин ранен при подрыве на неизвестном устройстве, с начала суток - 7 вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также возле Новомихайловки (9 мин из минометов калибра 120 мм), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Крымского (10 мин из минометов калибра 82 мм) и Новолуганского (2 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Также в пресс-центре сообщили, что ночью ДРГ противника пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. "Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 февраля один украинский защитник получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.

Напомним, ночью 22 февраля штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от позиций ВСУ бросили одного своего раненого. По информации Цензор.НЕТ, у наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Он умер от потери крови.

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