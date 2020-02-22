Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская власть прилагает очень много усилий, чтобы фактически заменить население. В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и т.д., и туда заселяются приезжие люди из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... больше 600 тыс.. Это те люди, которые приехали оттуда, и которые понятия не имеют, как здесь живут люди, они пренебрегают крымчанами", - подчеркнул Семена.

По его словам, коренным крымчанам сейчас трудно устроиться на более-менее приличную работу.

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"Было очень много завезено людей, они расставлены на всех руководящих должностях. Крымчанам остается быть на подчиненных должностях, исполнительных работах", - отметил журналист.

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

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