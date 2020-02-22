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22.02.20 20:38

Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для тиражирования дезинформации о том, что за распространением коронавируса COVID-19 стоит ЦРУ.

Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках.

В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19 был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем.

Согласно отчету Госдепа, много аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщение о войне в Сирии и протесты "желтых жилетов" во Франции.

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Россия пока не комментировала обвинения.

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