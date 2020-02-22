Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Atlantic Group.

"С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

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"В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании", - сообдили в холдинге.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий.

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