Дегтяревский путепровод капитально отремонтируют, остальные мосты столицы дополнительно обследуют на аварийность, - КГГА

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.

"Мы должны предотвратить такие ситуации, как произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди. Необходимо дополнительно проверить все путевые сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения. А на тех мостах и ​​путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - подчеркнул мэр Киева.

Как отметили специалисты КК "Киевавтодор", на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода. Специалисты дорожных служб столицы в течение прошлого года провели обследование дорожных сооружений в столице.

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"Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, определили для срочного обновления", - сказал Виталий Кличко.

В пресс-службе напоминают, что в течение последних нескольких лет в Киеве капитально отремонтировали сооружения на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (1963 года постройки), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977 года постройки), на ул. Алматинской (1959 года постройки), мост метро через Русановский пролив (1964 года постройки).

Напомним, 21 февраля куски Дегтяревского моста обвалились на машину. У автомобиля разбито ветровое стекло и поврежден капот.