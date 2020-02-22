Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

На это в Facebook обратил внимание журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Также, по словам Воловика, экспертиза установила, что Старицкого застрелили с расстояния не менее трех метров.

"Видимо, присягу, данную Великой стране, вспомнили на день раньше со всеми вытекающими… Интересно теперь посмотреть, как будут все это дело заминать. Будет ли суд над Кожарой? Или в экстренном порядке найдут "садовника", который случайно выстрелил в результате "неосторожного обращения с оружием", - иронизирует журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ







Также читайте: Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.