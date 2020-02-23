Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко

Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если будет достаточное количество заявок из провинции Хубэй и города Ухань от украинцев, которых нужно оттуда эвакуировать, я уверен, что Украина сможет это сделать снова", - сказал Геращенко.

В то же время замминистра не уточнил, какое именно количество заявок считается достаточным.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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